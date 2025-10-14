Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? 500 bin kiralık Sosyal Konut projesi şartları!

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? 500 bin kiralık Sosyal Konut projesi şartları!
Türkiye'de barınma sorununa çözüm olarak tasarlanan 500 Bin Sosyal Konut Projesi, afetlere dayanıklı yapılar vadediyor. İlk kez devreye girecek kiralık modeliyle dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedefliyor. TOKİ 500 bin kiralık konut projesi tarihleri ve başvuru detayları araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle hayata geçirilecek TOKİ 500 bin kiralık konut projesi  81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak. TOKİ'nin koordinasyonunda yürütülecek çalışma, hem satış hem de kiralama seçenekleriyle konuta erişimi kolaylaştırırken özel gruplara ayrılan kontenjanlarla adaletli bir dağılım sağlamayı amaçlıyor.

TOKİ 500 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye'nin barınma ihtiyacına yönelik en kapsamlı girişimlerden biri olarak, deprem ve diğer doğal afetlere karşı dirençli, modern standartlarda konutlar üretmeyi öngörüyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan proje, 81 ilde toplam 500 bin ünitenin inşasını kapsıyor ve "Yüzyılın Konut Projesi" olarak anılıyor.

Projenin temel amacı, dar ve orta gelirli vatandaşların piyasa koşullarından etkilenmeden ev sahibi olması. Konutların bir kısmı kiralama modeliyle vatandaşlara sunulacak ve bu konutların kira bedelleri piyasa rayiçlerinin altında olacak şekilde belirlenmeye çalışılacak.

Projede belirli kesimlere özel kontenjan ayrılacağı belirtildi. Şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler, engelliler ve en az üç çocuklu aileler bu kontenjanlardan faydalanabilecek gruplar arasında sayılıyor

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? 500 bin kiralık Sosyal Konut projesi şartları! - 1. Resim

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda 81 ilde sosyal konut projesinin detaylarını paylaşacağını açıkladı. Önümüzdeki haftalarda başvuru sürecinin ve şartların belli olması bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Henüz resmi şartlar tam yayımlanmadı. Proje detaylarının açıklanmasıyla belli olacak. Ancak projeye ilişkin açıklamalardan ve önceki TOKİ sosyal konut projelerine göre şartlar arasında,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru yapılan il sınırları içinde ikamet veya nüfus kaydı bulunmak,

Başvuru sahibi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına konut sahibi olmamak,

Hane halkı aylık gelirinin belirlenen sınırı aşmaması,

En az 18 yaşını doldurmuş olmak gibi kriterler bekleniyor.

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman başlayacak? 500 bin kiralık Sosyal Konut projesi şartları! - 2. Resim

HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yürütülmesi ve başvuru yapanlar arasında hak sahibinin kura sistemiyle belirlenmesi bekleniyor. Kurada hak kazananlarla sözleşme imzalanacak.

