Altınını satan konuta koştu! 'Yastıkaltı' bozuldu, satışlar rekor kırdı
Altın fiyatlarında bu yıl kırılan rekorlar ‘yastıkaltı’ birikimlerini gayrimenkule taşımaya devam ediyor. Eylülde yüzde 6,9 artışla 150 bin 657’ye çıkarak yeni bir rekor kıran konut satışları, dokuz ayda da 1,1 milyonun üzerini gördü.
Altın yatırımcısının bir yılda yüzde 90’ı aşan kazancı, mevduatta elde edilen yüksek gelir, konut piyasasına yaradı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Sektör temsilcileri, “2025 yılının en yüksek aylık satışı görüldü. Aynı zamanda tüm zamanların en iyi eylül ayı satışı da gerçekleşti. Altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarındaki birikimler gayrimenkule geldi” görüşünü dile getirdi.
Konut satışları ocak-eylül döneminde ise yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları düşen faizlerin de etkisiyle eylülde yüzde 34,4 artarak 21 bin 266 oldu. İpotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 76 artarak 162 bin 493 oldu.
İlk el konut satış sayısı eylülde yüzde 5 artarak 47 bin 117 olurken, ocak-eylül döneminde yüzde 13,9 artarak 342 bin 641 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satış sayısı da eylülde yüzde 7,8 artarak 103 bin 540 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,7 olurken, ikinci el satışları ocak-eylül döneminde ise yüzde 21,6 artarak 786 bin 86 olarak gerçekleşti.
YABANCI SATIŞI GERİLİYOR
Yabancılara yapılan konut satışları eylülde yüzde 7,7 azalarak 1.867’ye, ocak-eylül döneminde yüzde 12,6 azalarak 14 bin 944’e geriledi. Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 267 ile Rusya Federasyonu, 202 ile İran ve 146 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.