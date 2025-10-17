Altınını satan konuta koştu! 'Yastıkaltı' bozuldu, satışlar rekor kırdı

Altın yatırımcısının bir yılda yüzde 90’ı aşan kazancı, mevduatta elde edilen yüksek gelir, konut piyasasına yaradı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Sektör temsilcileri, “2025 yılının en yüksek aylık satışı görüldü. Aynı zamanda tüm zamanların en iyi eylül ayı satışı da gerçekleşti. Altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarındaki birikimler gayrimenkule geldi” görüşünü dile getirdi.

Konut satışları ocak-eylül döneminde ise yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları düşen faizlerin de etkisiyle eylülde yüzde 34,4 artarak 21 bin 266 oldu. İpotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 76 artarak 162 bin 493 oldu.

İlk el konut satış sayısı eylülde yüzde 5 artarak 47 bin 117 olurken, ocak-eylül döneminde yüzde 13,9 artarak 342 bin 641 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satış sayısı da eylülde yüzde 7,8 artarak 103 bin 540 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,7 olurken, ikinci el satışları ocak-eylül döneminde ise yüzde 21,6 artarak 786 bin 86 olarak gerçekleşti.

YABANCI SATIŞI GERİLİYOR