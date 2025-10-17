Özak GYO rotayı Avrupa’ya çevirdi: Ev almak için doğru zaman

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, mevduat faizleri düşmeye başladığında buradan çıkan tasarrufun yeniden gayrimenkule yöneleceğini söyledi. Mevduat faizlerinin yüzde 30 seviyelerine gerilemesiyle çözülmenin başlayacağını, yüzde 20’nin altına inmesiyle ise konut talebinde patlama yaşanacağını savunan Akbalık, “2026’da finansal tabloların daha olumluya gideceğini öngörerek 2.500 konuttan oluşan projelerimizi hayata geçirdik” dedi.

İKİ YENİ PROJE YOLDA

Önümüzdeki dönemde tüketicinin konuta talebinin artacağı öngörüsüyle bunun hazırlığını yaptıklarını kaydeden Akbalık, “O yüzden dört tane projeyi şu anda yapıyoruz. İki tane bitmiş projemiz var. İki de gelen projemiz var. Sekiz projeyle biz 2026 yılında tam teşekküllü yola devam edeceğiz. Balmumcu’daki Özak Palas ve Topkapı’daki yeni karma projemiz geliştirme aşamasında” diye konuştu.

Projelerde metrekare satış fiyatlarının 125 bin TL ile 500 bin TL arasında değiştiğini kaydeden Akbalık, GYO’ların kentsel dönüşüm için ‘biçilmiş kaftan’ olduğunu söyledi. Akbalık, “GYO’ların denetlenebilir olması bir güven ortamı oluşturuyor. Bu güvenden dolayı kentsel dönüşümde de etkin rol alabiliriz” ifadelerini kullandı. “Bugün artık hedefimiz yalnızca Türkiye değil. Avrupa’da da proje geliştirmeyi planlıyoruz” diyen Ahmet Akbalık, şunları söyledi: Konutta elde ettiğimiz tasarım, kalite ve marka deneyimini uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Özak GYO olarak Almanya ve Polonya’da görüşmelerimiz devam ediyor.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN