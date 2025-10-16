Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye&#039;den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi
Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay yüzde 6,9 artışla 150 bin 657 konut satılırken, en fazla konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralamasında ise ilk 2 sıra değişmedi. İşte detaylar...

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

 

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ KONUT SATIŞLARI

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi - 1. Resim

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,4 oranında artarak 21 bin 266 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,0 oranında artarak 162 bin 493 oldu.

Eylül ayında 4 bin 978; Ocak-Eylül döneminde ise 38 bin 571 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 129 BİN 391 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 oranında artarak 129 bin 391 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,0 oranında artarak 966 bin 234 oldu.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi - 2. Resim

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0 oranında artarak 47 bin 117 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,3 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 oranında artarak 342 bin 641 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 103 bin 540 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,7 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,6 oranında artarak 786 bin 86 olarak gerçekleşti.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi - 3. Resim

YABANCILARA EYLÜL AYINDA 1.867 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 oranında azalarak 1.867 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 744 ile İstanbul, 557 ile Antalya ve 124 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 oranında azalarak 14 bin 944 oldu.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi - 4. Resim

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK EV ALAN YABANCI SIRALAMASI 

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 267 ile Rusya Federasyonu, 202 ile İran ve 146 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! İlk 2 sıra değişmedi - 5. Resim

