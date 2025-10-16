Türkiye'de de çok satıyor! Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak

Nestle'de yeni CEO Philipp Navratil, görevi devralır almaz tasarruf hedefleriyle ilgili çarpıcı bir adım attı. Dünyanın en büyük paketlenmiş gıda grubu Nestle, maliyet tasarrufu hedefini 2027'ye kadar 3 milyar İsviçre frangına yükseltti.

2 SENEDE BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Gıda devi Nestle bu karar doğrultusunda büyük bir işten çıkarmaya gidecek. Bu kapsamda 2026 ve 2027 yıllarında 16 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtildi. Nestle, fonksiyonlar ve bölgeler arasında yaklaşık 12 bin beyaz yakalı pozisyonu kısmayı ve imalat ve tedarik zincirinde ek 4 bin kişilik bir personel azaltma planladığını duyurdu.

DÜNYA GENELİNDE 277 BİN ÇALIŞANI VAR

Şirket küresel olarak yaklaşık 277 bin kişi istihdam ediyor.

Navratil, personel azaltmalarının başladığını ve önümüzdeki iki yıl içinde hızlanacağını belirterek, "Dünya değişiyor ve Nestle'nin daha hızlı değişmesi gerekiyor" dedi.