Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı

Fitch Ratings, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik rapor yayınladı. Raporda Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

Fitch'in raporunda "Türkiye'nin notları, düşük devlet borcu, dış finansmana erişimi sürdürme geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına GSYİH tarafından destekleniyor" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON TAHMİNLERİ

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminleri de yer aldı. Kuruluş, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısındaki Türkiye tahminlerini korudu. Buna göre, Türkiye'de enflasyonun eylüldeki yüzde 33 seviyesinden 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceği öngörüldü. Reel faiz oranının 2026 sonunda yüzde 3'e ineceğini tahmin edildi.

2025, 2026 VE 2027 BÜYÜME TAHMİNLERİ

Fitch, Türkiye'de büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yüzde 3,5 olarak açıklarken, 2027 için yüzde 4,2 olarak belirtti. Hazırlanan raporda, dolar/TL paritesi için 2027 sonu tahmini ise 53 olarak belirtildi.