5 Aralık öğle saatlerinde LinkedIn’de yaşanan erişim problemi sonrası Linkedin çöktü mü sorusu araştırılmaya başladı. Platforma giriş yapamayan ya da akışın yüklenmediğini bildiren kullanıcılar, sorunun yaygın olup olmadığını araştırırken ilk bulgular aksaklığın Cloudflare kaynaklı olduğu yönünde. Cloudflare Status 500 Internal Server Error hatası sebebi ile birçok uygulamada erişim sorunları sürüyor.

Linkedin çöktü mü, neden açılmıyor kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. 5 Aralık öğle saatlerinde birçok kullanıcı LinkedIn’e erişimde sorun yaşadığını bildirerek platformun çöktüğünü düşündü. Cloudflare Status 500 Internal Server Error hatası ise sorunun kaynağı olarak gösterildi.

Linkedin çöktü mü? Cloudflare Status 500 Internal Server Error hatası ile gündeme geldi

LİNKEDİN ÇÖKTÜ MÜ?



5 Aralık Cuma günü LinkedIn kullanıcıları platforma girişte gecikme, sayfa yenilenememe ve akışın yüklenmemesi gibi sorunlar bildirdi. Erişim problemleri bilhassa mobil uygulamalar tarafında yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Cloudflare çöktü mü? 5 Aralık Cuma 500 Internal Server Error hatası gündemde

Linkedin çöktü mü? Cloudflare Status 500 Internal Server Error hatası ile gündeme geldi

LİNKEDİN NEDEN AÇILMIYOR?



Aksaklığın kaynağı, dünya genelinde birçok siteyi etkileyen Cloudflare kaynaklı bağlantı sorunu olarak gösterildi. Cloudflare altyapısındaki teknik arıza nedeniyle LinkedIn sunucularına yaopılan isteklerde zaman aşımı ve hata kodları görüldü. Cloudflare Status 500 Internal Server Error hatası ise gündemde yerini aldı.

Linkedin çöktü mü? Cloudflare Status 500 Internal Server Error hatası ile gündeme geldi

LİNKEDİN NE ZAMAN DÜZELECEK?



Sorunun geçici olduğu Cloudflare tarafındaki iyileştirme çalışmaları tamamlandıkça LinkedIn erişiminin de normale dönmesinin beklendiği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Sahibinden çöktü mü? 5 Aralık Sahibinden uygulaması erişim sorunu gündemde

Haberle İlgili Daha Fazlası