Yurt dışı gayrimenkul yatırımında Türkler ilk 3’te! Yunanistan gözde ülke

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Özellikle Yunanistan’ın 250 bin avro yatırım eşiğiyle sunduğu “Golden Visa” programı, Türkiye’deki yatırımcıların öncelikli tercihi oldu.

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık çözümleri sunan Astons’un Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, “Bugün Türkiye, Çin’den sonra Yunanistan Golden Visa başvurularında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Türk yatırımcılar şu anda Yunanistan dâhil birçok ülkede ilk üç sırada bulunuyor. Portekiz ve İspanya’nın son dönemde gayrimenkul seçeneğini kaldırmasının ardından, yatırımcıların odağı Yunanistan’a kaydı. 2017’den bu yana Atina’daki konut fiyatları avro bazında yüzde 90 artış gösterdi. Yunanistan’a yönelik yatırım talepleri en çok İstanbul ve İzmir’den geliyor, Ankara ve Gaziantep’ten de hızla artan bir başvuru dalgası oluyor” dedi.