Kepçeyle kazanıp kriptoya yatırıyorlar! Yatırım tercihinde altın ve dövizin ardından üçüncü sıraya yerleşti

Kepçeyle kazanıp kriptoya yatırıyorlar! Yatırım tercihinde altın ve dövizin ardından üçüncü sıraya yerleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kepçeyle kazanıp kriptoya yatırıyorlar! Yatırım tercihinde altın ve dövizin ardından üçüncü sıraya yerleşti
Kripto Para, Yatırım, Altın, Döviz, Gayrimenkul, TL, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli kripto para borsası Paribu, bu yıl altıncısını gerçekleştirdiği Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre yüksek getiri potansiyeli sunan kripto paralar, altın ve dövizin ardından üçüncü sıraya yerleşerek gayrimenkul, TL ve bireysel emekliliği geride bıraktı.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Türkiye’de 3 kişiden biri kripto para işlemi yaparken kullanıcıların ilk yatırım tutarı ortalama 15 bin lira olarak gerçekleşti. Kripto para yatırımlarında beyaz yakalıların ağırlığı azalırken ilkokul mezunlarının ağırlığı arttı. Kaynakçı, inşaat ustası ve kepçe operatörü gibi meslek dallarında gelirlerin artmasıyla ilkokul mezunlarının kripto yatırımları son bir yılda 9 puan artışla 2025’te yüzde 27’ye yükseldi. Araştırmaya göre:

Kepçeyle kazanıp kriptoya yatırıyorlar! Yatırım tercihinde altın ve dövizin ardından üçüncü sıraya yerleşti - 1. Resim

  • Kripto para bilinirlik oranı yüzde 99 ile doyum noktasına ulaştı.

  • Kripto paralarla işlem yapanların oranı da son bir yılda yüzde 27’den yüzde 31’e yükseldi.

  • Her 5 kişiden 4’ü kısa vadeli alım satım işlemi yaptığını belirtirken, işlem yapan 4 kişiden 3’ü kriptoyu uzun vadeli yatırım aracı olarak görüyor.

  • Kripto parayla işlem yapanların en büyük motivasyonu yüksek getiri potansiyeli.

  • Kullanıcıların kripto para işlem platformlarından beklentileri arasında ilk sırada “güvenlik” yer alırken, 2 kişiden birinin “kişiye özel avantajlar” sunulmasını beklediği görüldü.

2025’te kripto paralarla işlem yapan 25-34 yaş grubunun oranı yüzde 29’dan yüzde 34’e yükseldi. Kripto para işlemi yapan ortalama yaş ise 34,2 olarak ölçüldü. Öğrenim durumuna göre işlem yapma oranları, ilköğretim, lise ve üniversite fark etmeksizin tüm gruplarda arttı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

