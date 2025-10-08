Kuzey Kore 2 milyar dolar kripto çalıp nükleer programa aktardı!

Uluslararası araştırma şirketi Elliptic’in raporuna göre, Kuzey Kore bağlantılı siber suç grupları 2025 yılı içinde şimdiye kadar 2 milyar doların üzerinde kripto para çaldı.

BM verilerine göre ülkenin 2024 yılı gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yaklaşık 15,17 milyar dolar seviyesindeydi. Uzmanlara göre, siber saldırılardan elde edilen gelir, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor.

REKOR VURGUN: BYBİT'TEN 1,46 MİLYAR DOLAR ÇALINDI

Raporda, Kuzey Koreli hackerların Şubat ayında Dubai merkezli Bybit kripto para borsasından 1,46 milyar dolar çaldığı ve bunun bugüne kadar gerçekleşen en büyük kripto soygunlarından biri olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Elliptic’e göre bu saldırı, Kuzey Kore’nin yıllık yasa dışı gelirini üç katına çıkardı. Geçen yıl 700 milyon dolar civarında olan rakam, 2025’te rekor seviyeye ulaştı.

İlgili Haber Rusya ve Çin destekli mi? Kuzey Kore yeni hipersonik füzesini tanıttı

BİREYLER HEDEFTE: KRİPTO ZENGİNLERİ YENİ AVLAR

Kuzey Koreli siber grupların artık yalnızca şirketleri değil, yüksek gelirli bireysel kripto yatırımcılarını da hedef alıyor.

BM: ÇALINAN KRİPTO, NÜKLEER PROGRAMI FİNANSE EDİYOR

Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, çalınan bu fonlar Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarının finansmanında kullanılıyor.

Elliptic ve diğer blok zinciri analiz şirketleri, saldırıların büyük kısmını Lazarus Group gibi devlet destekli Kuzey Koreli hacker gruplarına bağlıyor.

Bu gruplar, blockchain ağlarındaki işlemleri gizlemek için gelişmiş karartma teknikleri ve kripto karıştırıcı servisleri kullanıyor.

30'DAN FAZLA SALDIRI, MİLYARLARCA DOLAR KAYIP Elliptic’in analizine göre, 2025’in ilk dokuz ayında 30’dan fazla saldırı Kuzey Kore bağlantılı. Şubat: Bybit soygunu – 1,46 milyar dolar, Temmuz: WOO X saldırısı – 14 milyon dolar, Ağustos: Seedify vakası – 1,2 milyon dolar. Ayrıca tek bir yatırımcıdan 100 milyon dolar çalındığı da tespit edildi.

KUZEY KORE 2025'TE 6 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

Elliptic, 2025’in sonuna kadar rejimin çaldığı toplam kripto miktarının 6 milyar doları aşabileceğini tahmin ediyor.