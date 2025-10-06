Rusya ve Çin destekli mi? Kuzey Kore yeni hipersonik füzesini tanıttı

Kuzey Kore, “Hwasong-11Ma” adını verdiği yeni bir hipersonik füzeyi tanıttı.

AYNI ANDA 2 FÜZE TAŞIYABİLİYOR

Ülkenin “Hwasong-11” kısa menzilli balistik füze serisinden türetilen bu yeni modelin, 10 tekerlekli bir taşıyıcı-fırlatıcı araçtan (TEL) ateşlenmek üzere tasarlandığı ve aynı anda iki füze taşıyabildiği bildirildi.

Devlet medyasına göre, Hwasong-11Ma, geleneksel savaş başlığı yerine itkisiz bir “boost-glide” aracıyla donatılmış durumda. Bu özellik, füzenin klasik balistik sistemlerden farklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Füze, Pyongyang’da hafta sonu düzenlenen Kuzey Kore ordusunun yeni silah sistemlerini tanıttığı yıllık fuarda sergilendi.

Hwasong-11Ma’nın, önceki versiyon olan Hwasong-11Da/Hwasong-11C modeline dayandığı düşünülüyor. Bu modeller, daha büyük savaş başlıkları taşıyabilen geliştirilmiş kısa menzilli füzelerdir. Kuzey Kore daha önce bu tip füzelerin 2,5 ve 4,5 tonluk konvansiyonel başlıklarla test edildiğini ve nükleer başlıkla da donatılabileceğini açıklamıştı.

Yeni hipersonik füzenin “boost-glide” aracı, atmosfere girerek ses hızının en az beş katı (Mach 5) hızla hedefe ulaşabiliyor ve manevra kabiliyetiyle hava savunma sistemlerini zor durumda bırakıyor. Ancak uzmanlar, bu sistemlerin operasyona ne kadar yakın olduğu konusunda şüpheli.

RUSYA VE ÇİN'DEN DESTEK VAR MI?

Kuzey Kore’nin hipersonik silah geliştirme çabalarının, Güney Kore ve ABD’nin bölgedeki hava ve füze savunma sistemlerine karşı bir cevap olduğu değerlendiriliyor. Ülke, 2021’den bu yana farklı hipersonik modelleri test ettiğini öne sürüyor.

The War Zone'dan edinilen bilgilere göre, uzmanlar, bu teknolojinin geliştirilmesinde Rusya veya Çin’in teknik destek sağlamış olabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülke de benzer hipersonik silahları envanterine katmış durumda.

ABD'NİN GÜNEY KORE'DEKİ YIĞINAĞI ARTTIKÇA...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, silah fuarının açılışında yaptığı konuşmada, “ABD’nin Güney Kore’deki askeri yığınağı arttıkça, bölgede stratejik çıkarlarımız da artıyor. Özel varlıklarımızı kilit hedeflere göre konumlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin, Güney Kore içindeki yüksek korumalı hedefleri vurabilecek kısa menzilli hipersonik kapasite kazandırması bekleniyor. Ayrıca, kara tabanlı mobil fırlatıcı sistemler, füzenin yer tespitini zorlaştırarak operasyonel esneklik sağlıyor.

Yetkililer, Hwasong-11Ma’nın tanıtımının ardından kısa süre içinde test edilmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.