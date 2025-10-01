Rusya’nın 'Kuzey Kore' kozu ilk kez büyük darbe aldı!

Ukrayna savaşında cephe dengelerini değiştiren bir gelişme yaşandı. Ukrayna İnsansız Sistem Kuvvetleri, Rus ordusunun cepheye sürdüğü dört adet Kuzey Kore yapımı M1989 Koksan kendinden tahrikli topçu sistemini imha etti.

Moskova’nın uzun menzilli topçuda en güçlü kozlarından biri sayılan Koksan, Ukrayna’da ilk kez bu ölçekte devre dışı bırakıldı.

NEMESİS ALAYI OPERASYONU

412. Nemesis Alayı tarafından yürütülen görevde bombardıman İHA’ları ve FPV dronları aynı anda devreye girdi.

Koksan topları doğrudan namlu ve kama bloklarından vuruldu.

MOSKOVA KUZEY KORE SİLAHLARINA SARILDI

Rusya’nın cephede Kuzey Kore üretimine giderek daha fazla bağımlı hale geldi.

Leningrad Askeri Bölgesi’nde yeni bir topçu tugayının Koksan sistemleriyle donatıldığı bilgisi ifşa olmuştu.

KOKSAN: KUZEY KORE'NİN UÇ NOKTASI 1989’da Kuzey Kore’nin Koksan kentindeki askeri geçitte tanıtılan M1989 Koksan, 40 tonluk dev bir platform. Standart mühimmat menzili: 40 km Uzun menzilli mühimmat menzili: 60 km

Rusya en uzun menzilli konvansiyonel topçusuna sahip olsa da Koksan yavaş ateş ediyor, beş dakikada yalnızca bir veya iki mermi atabiliyor.

HIMARS İLE DAHA ÖNCE VURULMUŞTU

Koksan sistemleri daha önce de Donbas cephesinde Ukrayna güçlerinin HIMARS atışlarıyla imha edilmişti. Kuzey Kore üretimi ağır topçular defalarca hedef haline geldi.

İnsansız Sistemler Komutanlığı açıklamasında net ifadeler kullandı: