Kuzey Kore ABD ana karasını vurabilir mi? Güney Kore 'kritik eşik açıldı' dedi

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore’nin balistik füze programında kritik bir eşiği geçtiğini söyleyerek, ülkenin artık ABD ana karasını vurabilecek kapasiteye sahip üç ülkeden biri haline geldiğini duyurdu.

Berlin’de Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme yıldönümü törenlerine katılan Chung, Pyongyang’ın askeri kapasitesine dikkat çekti.

“Pyongyang’ın gücünü görmezden gelmek kimseye fayda sağlamaz. Kabul edilmesi gereken şeyler, akılcı bir şekilde kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bakan, Kuzey Kore’nin bugünkü stratejik konumunun, Kim Jong-un’un 2018’de Singapur’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü döneme kıyasla çok farklı olduğuna değindi.

Chung’a göre bu gerçeğin kabul edilmesi, Kuzey Kore ile başa çıkmanın “ilk adımı” olacak.

TRUMP-KİM ZİRVESİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Chung, “Kim ile Trump arasında yeni bir zirvenin mümkün olup olmadığı” sorusuna da cevap verdi.

İki liderin daha önce görüşme arzusunu dile getirdiğini hatırlatan Chung, son dönemde Kim Jong-un’un açıklamalarının büyük ölçüde ABD ve Güney Kore’ye odaklandığını söyledi.

Bakan, Pyongyang ile bir güvenlik anlaşmasına varılsa bile Washington’un Kuzey Kore’ye mali destek sağlamayabileceğini öne sürdü.

"EKONOMİK REFORM İÇİN GÜNEY KORE İLE İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Chung, Kuzey Kore’nin dışa açılmak ve ekonomik reform yapmak istemesi halinde bunun yalnızca Güney Kore ile iş birliğiyle mümkün olacağını kaydetti.