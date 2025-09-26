Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Savaş çanları çalıyor! Güney Kore, Kuzey Kore gemisine ateş açtı

Savaş çanları çalıyor! Güney Kore, Kuzey Kore gemisine ateş açtı

Sarı Deniz’de savaş çanları bir kez daha çaldı! Güney Kore ordusu, sabahın erken saatlerinde Kuzey Kore’ye ait bir geminin deniz sınırını ihlal etmesi üzerine uyarı ateşi açtı.

Güney Kore ordusu, Sarı Deniz’de Kuzey Kore’ye ait bir ticari geminin fiili deniz sınırı olarak kabul edilen Kuzey Sınır Hattı’nı (NLL) ihlal etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay sabah saat 05.00 sıralarında Baengnyeong Adası yakınlarında meydana geldi.

Güney Kore birlikleri önce uyarı anonsu yaptı, ardından ateş açtı

Geminin kısa süre sonra sınırın Kuzey Kore tarafına geri döndüğü iletildi.

TARİHİ ÇATIŞMA HATTI

1950-53 Kore Savaşı’nın ardından çizilen ve Güney Kore tarafından “deniz sınırı” kabul edilen NLL, geçmişte birçok kez silahlı çatışmaya sahne oldu. Ancak Kuzey Kore bu hattı resmî sınır olarak tanımıyor.

ÜÇ YIL SONRA İLK İHLAL

Kuzey Kore’ye ait ticari bir geminin NLL’yi geçmesi, Ekim 2022’den bu yana ilk kez yaşandı. O dönemde de benzer bir ihlal üzerine Güney Kore uyarı ateşi açmış, Kuzey Kore ise topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Askeri kaynaklar, son olayın ardından Kuzey Kore kuvvetlerinden olağandışı bir hareket gözlemlenmediğini aktardı.

