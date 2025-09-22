Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dünyaya duyurdu: Yeni gizli silahlar edindik

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dünyaya duyurdu: Yeni gizli silahlar edindik

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için "gizli bir silah" geliştirdiklerini açıkladı. ABD'ye de mesaj veren Kuzey Kore lideri, Washington'ın nükleer silahsızlanma hedefinden vazgeçmesi halinde diyaloga açık olduklarını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin savunma kapasitesini artırma çabaları kapsamında “gizli bir silah” geliştirdiklerini açıkladı.

Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından aktarılan açıklamalar, Pyongyang yönetiminin askeri modernizasyon hamlelerinde yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor.

DENİZ GÜCÜNDE İLK ADIM

Kim Jong Un, yeni muhriplerin (gemi) inşasını “deniz gücünü inşa etme yolunda ilk önemli adım” olarak tanımladı. Kuzey Kore lideri, stratejik kuvvetlerin sürekli güçlendirildiğini ve mevcut silahların geliştirilmesiyle birlikte ordunun daha caydırıcı hale geldiğini vurguladı.

"YENİ GİZLİ SİLAHLAR EDİNDİK"

Kuzey Kore lideri, savunma bilimi ve araştırmalarında kaydedilen ilerlemelerin ülkenin savaş kapasitesine büyük katkı sunduğunu belirtti. Kim, “Yeni gizli silahlar edindik. Bu gelişmeler, ordumuzun kabiliyetlerinde büyük bir artışa yol açacak.” ifadelerini kullandı.

ABD'YE MESAJ: DİYALOG ŞARTLI

Kim Jong Un ayrıca, ABD’nin nükleer silahlardan arındırma hedefinden vazgeçmesi halinde Washington ile diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Nükleer güçlerin geliştirilmesi sayesinde Kuzey Kore’nin kendisini artık daha güvende hissettiğini de sözlerine ekledi.

