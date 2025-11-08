Bakü'de "Zafer Günü" heyecanı! Erdoğan ve Şahbaz Şerif de törene katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Zafer Günü törenine katılmak üzere bugün Bakü’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Azerbaycan basını, Erdoğan'ın başkentte düzenlenecek geçit töreninde yer alacağını yazdı.

Erdoğan’ın yanı sıra tören programına Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif de katılacak. Sabah'ın haberine göre; Aliyev ile Erdoğan etkinlik çerçevesinde Bakü’de bir araya gelecek ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de masaya yatıracak.

ŞUŞA'NIN GERİ ALINDIĞI TARİH

Zafer Günü, Azerbaycan'da İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın zaferini anmak için Şuşa'nın geri alındığı tarih olan 8 Kasım'da kutlanıyor.