Adana'da gece saatlerinde büyük panik! TOMA da devrede

Adana'da gece saatlerinde büyük panik! TOMA da devrede

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan 3 katlı hırdavat dükkanında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katıldığı yangına müdahale sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesinde bulunan 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TOMA DA MÜDAHALE ETTİ

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den 2 bölgeye sağanak uyarısı
