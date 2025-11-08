Adana'da gece saatlerinde büyük panik! TOMA da devrede
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan 3 katlı hırdavat dükkanında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına TOMA'nın da katıldığı yangına müdahale sürüyor.
TOMA DA MÜDAHALE ETTİ
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.
Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz