Haberler > 3. Sayfa > Eşinin ihbarı ortaya çıkardı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Eşinin ihbarı ortaya çıkardı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de 9 aylık hamile Şeyma K.'dan haber alamayan eşi durumu ekiplere bildirdi. Genç kadın oturma odasında hareketsiz halde bulundu. Şeyma K.'nın doğal gaz sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Nevşehir’de  2000 Evler Mahallesi'nda yaşanan olayda, Celal K., telefonlara cevap vermeyen 9 aylık hamile eşi Şeyma K.’den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ardından iş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapıyı kendi anahtarıyla açamayınca olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri girildi.

Eşinin ihbarı ortaya çıkardı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - 1. Resim

EKİPLER ÖLÜ BULDU

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, 33 yaşındaki Şeyma K.’yi oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, kadının karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K.’yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Eşinin ihbarı ortaya çıkardı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - 2. Resim

GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti.

Eşinin ihbarı ortaya çıkardı: 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - 3. Resim

Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeyma K.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türk komandoları Bakü sokaklarında! "Vatan bölünmez şehitler ölmez"
