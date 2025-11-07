Hatay'da korkutan deprem! Sarsıntı Adana ve Osmaniye'den hissedildi

Son dakika deprem haberi... Hatay'ın Defne ilçesinde saat 15.35'te 3,9 büyüklüğündedeprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Defne ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLER SALLANDI, VATANDAŞLAR SOKAKLARA İNDİ

Defne merkezli 3,9 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana ve Osmaniye'den de hissedildi. Deprem nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Vatandaşlar, binaların olmadığı arazilerde ve parklarda deprem korkusunu atlatmaya çalıştı.

İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.