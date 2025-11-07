Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı paylaşıldı

- Güncelleme:
Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı paylaşıldı
TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı "Taşacak Bu Deniz", izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle son bölümde yaşanan sürpriz gelişmenin ardından, dizinin hayranları 7 Kasım Cuma akşamı yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmadığı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte 7 Kasım TRT 1 yayın akışı...

Taşacak Bu Deniz dizinin başrol oyuncularında Adil ve Esme'nin karmaşık ilişkisi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Özellikle Furtuna ailesi tarafından gelişen olayların yanı sıra bu hafta kritik gelişmeler yaşanacak. Özellikle Ele'nin geçmişi ve sırlarının açığa çıkmasıyla tansiyon artıyor.

Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 7 Kasım TRT 1 yayın akışıyla beraber sorunun cevabı belli oldu.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı paylaşıldı - 1. Resim

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI? 

7 Kasım TRT 1 yayın akışına göre, bu akşam Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ekrana gelecektir. 

Taşacak Bu Deniz 2. bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?

TAŞACAK BU DENİZ 5.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşacak Bu Deniz'in 5.bölümünde Eleni'nin geçmiş sırları günyüzüne çıkıyor. Eleni'nin aldığı karar, Adili derinden sarsarken, Esme, keçileri kurtarma mücadelesi esnasında Eleni!nin annesinim aslında bir Furtunalı olduğunu öğreniyor. Bu şoke eden gerçek, dizideki tüm dengeler altüst olacak. 

TRT 1'in yeni dizisi 'Taşacak Bu Deniz' reytinglerde zirveye yerleşti - Son Dakika Haberleri

7 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Teşkilat

