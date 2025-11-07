Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam!
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Heyecanla beklenen Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Ligde 6 puanla 17. sırada yer alan Pisa, düşme hattına yaklaşmamak için galibiyet arayacak. Cremonese 14 puanla 10. sırada bulunurken sıralamada yükselme hedefinde.
PİSA - CREMONESE MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?
Serie A’nın bu akşamki önemli randevusu Pisa - Cremonese maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranları üzerinden canlı olarak buluşacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.
PİSA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Pisa - Cremonese maçı 7 Kasım Cuma akşamı İtalya’daki Arena Garibaldi Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama düdüğü Türkiye saati ile 22.45’te çalacak.
KARŞILAŞMAYI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Pisa - Cremonese maçında düdük Matteo Marcenaro’da olacak. Maçta Marcenaro’nun yardımcılıklarını Stefano Alassio ve Dario Garzelli üstlenecek.
PİSA - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan