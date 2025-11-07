Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam!

Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Heyecanla beklenen Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Ligde 6 puanla 17. sırada yer alan Pisa, düşme hattına yaklaşmamak için galibiyet arayacak. Cremonese 14 puanla 10. sırada bulunurken sıralamada yükselme hedefinde.

PİSA - CREMONESE MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Serie A’nın bu akşamki önemli randevusu Pisa - Cremonese maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranları üzerinden canlı olarak buluşacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam! - 1. Resim

PİSA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Pisa - Cremonese maçı 7 Kasım Cuma akşamı İtalya’daki Arena Garibaldi Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama düdüğü Türkiye saati ile 22.45’te çalacak.

Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam! - 2. Resim

KARŞILAŞMAYI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Pisa - Cremonese maçında düdük Matteo Marcenaro’da olacak. Maçta Marcenaro’nun yardımcılıklarını Stefano Alassio ve Dario Garzelli üstlenecek.

Pisa - Cremonese maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Serie A maçı bu akşam! - 3. Resim

PİSA - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Banka adı altında tefecilik! Q Yatırım Bankası'na operasyon: 3 gözaltı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı.. - HaberlerEskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı..Elche - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 belli oldu - HaberlerElche - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 belli olduPTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor - HaberlerPTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyorKYK bursu ne zaman yatacak 2026? İlk ödeme tarihleri merak ediliyor - HaberlerKYK bursu ne zaman yatacak 2026? İlk ödeme tarihleri merak ediliyorSığınak Yönetmeliği değişikliği nedir, neler zorunlu olacak? Bakan Kurum açıkladı! - HaberlerSığınak Yönetmeliği değişikliği nedir, neler zorunlu olacak? Bakan Kurum açıkladı!Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? EuroLeague heyecanı sürüyor - HaberlerAnadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? EuroLeague heyecanı sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...