Dışişleri Bakanı Fidan: Amacımız Gazze'nin yeniden imarını sağlamak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısında İsrail işgali altındaki Gazze'ye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kamuoyunun gözü önünde son iki yıldır devam eden yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade eden Fidan, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere birçok kurumlarımız bu konuya can-ı gönülden ellerinden gelen her şeyi yaparak destek vermiş durumdalar." dedi.

"AMACIMIZ GAZZE'NİN İMARINI SAĞLAMAK"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze için neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Amacımız Gazze’nin yeniden imarını sağlamak. Barışı daha da

ileri taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Fidan, bölgede ateşkesin devam etmesinin kritik öneme haiz olduğunu ama ateşkesin kırılgan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kırılgan, çünkü İsrail'in ateşkesin temel hedeflerine inanmadığına yönelik özellikle Netanyahu'nun, güçlü veriler var. Bunu görüyoruz. Bunların başında halihazırda mutabık kalınan miktarda insani yardım malzemelerin henüz içeriye girişine izin verilmediğini görüyoruz. Buna rağmen Filistin tarafı büyük bir olgunluk içerisinde ateşkesin şartlarına riayet ediyor. Ellerinde bulunan rehineleri, cesetleri İsrail tarafına vermiş durumdalar. Aslında ellerinden gelen bütün iyi niyeti gösterdiler. Aynı şeyi İsrail'in de yapması gerekiyor. Ateşkes anlaşmasında İsrail'e yüklenen yükümlülüklerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor."

"İNSANİ YARDIM ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Fidan, "İnsani yardımlarla ilgili çabalarımız devam ediyor." diyerek, "İnsani yardımlar koordinatörümüz ve diğer arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Toplantıda Filistin'e yönelik devlet kurumları eliyle yapılan yardımlarımız ne durumda? Önümüzdeki engeller nelerdir? Bunlar nasıl aşılabilir? Tabi pratikteki çalışmaları AFAD Kızılay ve Sivil Toplum örgütlerimiz muazzam bir şekilde yürütmekte. Ama Dışişleri Bakanlığı olarak İnsani Yarım Koordinatörlüğümüz sorun alanlarını aşmada yoğun çaba gösteriyor." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: