Diplomaside futbol jesti: Hakan Fidan'a Hagi'den imzalı top

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyen Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya geldi.

HAGI'NİN İMZALADIĞI FUTBOL TOPUNU HEDİYE ETTİ

Bakan Toiu, mevkidaşı Fidan'a Romanya'nın meşhur futbolcusu ve bir dönem Galatasaray'ın efsanelerinden olan Gheorghe Hagi imzalı futbol topu hediye etti.

GHEORGHE HAGI KİMDİ?

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965'te Romanya'da doğdu. "Karpatların Maradonası" olarak anılan Hagi, olağanüstü tekniği, oyun zekâsı ve frikik golleriyle dünya futbolunun unutulmazları arasına girdi. Kariyerinde Steaua Bükreş, Real Madrid, Barcelona ve Galatasaray gibi dev kulüplerde forma giydi.

Gheorghe Hagi

Galatasaray'daki performansıyla Türk futbol tarihine damga vuran Hagi, takımına UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri kazandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Hagi, Romanya'da Viitorul Constanta kulübünü kurarak genç yeteneklerin yetişmesine öncülük etti.