Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Diplomaside futbol jesti: Hakan Fidan'a Hagi'den imzalı top

Diplomaside futbol jesti: Hakan Fidan'a Hagi'den imzalı top

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Diplomaside futbol jesti: Hakan Fidan&#039;a Hagi&#039;den imzalı top
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, mevkidaşı Hakan Fidan'a Romanya'nın efsane futbolcusu ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Gheorghe Hagi'nin imzaladığı futbol topunu hediye etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyen Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya geldi.

HAGI'NİN İMZALADIĞI FUTBOL TOPUNU HEDİYE ETTİ

Bakan Toiu, mevkidaşı Fidan'a Romanya'nın meşhur futbolcusu ve bir dönem Galatasaray'ın efsanelerinden olan Gheorghe Hagi imzalı futbol topu hediye etti.

Diplomaside futbol jesti: Hakan Fidan’a Hagi'den imzalı top - 1. Resim

GHEORGHE HAGI KİMDİ?

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965'te Romanya'da doğdu. "Karpatların Maradonası" olarak anılan Hagi, olağanüstü tekniği, oyun zekâsı ve frikik golleriyle dünya futbolunun unutulmazları arasına girdi. Kariyerinde Steaua Bükreş, Real Madrid, Barcelona ve Galatasaray gibi dev kulüplerde forma giydi.

Gheorghe Hagi
Gheorghe Hagi

Galatasaray'daki performansıyla Türk futbol tarihine damga vuran Hagi, takımına UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri kazandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Hagi, Romanya'da Viitorul Constanta kulübünü kurarak genç yeteneklerin yetişmesine öncülük etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çileden çıkardıİki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suları çekilen Eğirdir Gölü'nden alevler yükseldi! Çakmağı yakınca fark etti - YaşamSuları çekilen gölden alevler yükseldi!İnternetten tanıştığı eşi bıçakladı, evinden oldu! Şimdi ayağında kelepçeyle çadırda yaşıyor - Yaşamİnternetten evlilik kabusu yaşattıYasadışı yollarla Türkiye'ye getirilmişti: Yavru Afrika aslanına el konuldu - YaşamYasadışı yollarla Türkiye'ye getirilmişti: Yavru Afrika aslanına el konuldu1 haftada 5 kez alarm verdi! Profesör ‘Felaket kapıda’ diyerek kötü haberi verdi - Yaşam1 haftada 5 kez alarm verdi! Profesör ‘Felaket kapıda’ diyerek kötü haberi verdiSakarya'da tepki çeken görüntü! "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar" - Yaşam"Belediye yapar, vatandaş böyle çalar"Mimar Sinan'ın köyünden dünyaya... Bu taş sadece bir mahalleden çıkıyor - YaşamBu taş sadece bir mahalleden çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...