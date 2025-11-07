Sığınak Yönetmeliği değişikliği nedir, neler zorunlu olacak? Bakan Kurum açıkladı!

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte, belirli kriterleri karşılayan yeni binalara sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Konut projelerinden sanayi tesislerine, kamu yapılarından stadyumlara kadar birçok yapı türü artık sığınak standartlarına uygun şekilde inşa edilecek.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Sığınak Yönetmeliği, artan nüfus, şehirleşme ve muhtemel afet-risklerine karşı sığınakların standartlarını güncelledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile mevcut sığınaklar denetime tabi tutulacak, yeni yapılacak binalarda ise kapasite ve kullanım türüne göre sığınak bulundurma zorunluluğu getirildi.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ İLE NELER ZORUNLU OLDU?

Yeni düzenleme ile birlikte belirli ölçütleri karşılayan tüm yapılarda sığınak yapılması zorunlu hale getirildi.

10’dan fazla bağımsız bölümü olan konut projelerinde, 50 yatak üzeri yurt, otel, öğrenci evi ve diğer konaklama tesislerinde, 25 yataktan fazla kapasitedeki yaşlı, engelli ve çocuk bakım merkezlerinde, 2000 m² ve üzerindeki sanayi, üretim ve imalat tesislerinde, 1000 m²’den büyük kamu kurum ve resmi yapılarda sığınak bulunması şart olacak.

Ayrıca sığınaklarda; jeneratör, acil aydınlatma, yangın söndürme cihazı, ilk yardım dolabı, radyo, sabit telefon, uydu iletişimi veya Wi-Fi altyapısı ve temel yaşama alanı gibi donanımlar zorunlu hale getirildi.

SIĞINAKLAR NEREYE YAPILACAK?

Yeni yönetmeliğe göre sığınakların yapılacağı alanlar ve standartları da belirlendi.

Yeni binalarda sığınaklar genellikle bodrum katlarda veya yer altında inşa edilecek. 5.000 kişi ve üzeri kapasiteli stadyumlar ve spor tesislerinde, seyirci kapasitesinin en az %3’ü kadar sığınak alanı oluşturulacak.

Okullarda ve eğitim binalarında, sığınaklar 20 cm tavan, 30 cm betonarme duvar şartıyla güçlendirilmiş olarak yapılacak. Millet bahçeleri 15.000 m²’nin üzerindeyse, toplam alanın en az %3’üne denk gelen yer altı genel sığınağı yapılacak.

Metro tünelleri, alışveriş merkezi otoparkları ve büyük toplu kullanım alanları, sığınak vasfına uygun şekilde planlanacak veya dönüştürülecek. Mevcut sığınakların hepsi en geç 1 yıl içinde denetlenecek ve uygunsuz olanlar yönetmeliğe uygun hale getirilecek.