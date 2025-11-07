Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyerler rekora yelken açtı

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyerler rekora yelken açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyerler rekora yelken açtı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 ayda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, "Sadece on ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, "2025 yılının ilk on ayında limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak bin 278’e, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 14,4 artışla 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştı. Sadece on ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyerler rekora yelken açtı - 1. Resim

"KRUVAZİYER YOLCU SAYISI İSE GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 5,1 ARTTI"

2025 yılı Ekim ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "2025 yılı Ekim ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 203 adet oldu. Kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 310 bin 872’ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyerler rekora yelken açtı - 2. Resim

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, Ekim ayında Kuşadası Limanı'na 89 kruvaziyer gemi ile 138 bin 801 yolcu, İstanbul limanlarına 35 kruvaziyer gemi ile 89 bin 144 yolcu, Bodrum Limanı'na 17 kruvaziyer gemi ile 17 bin 692 yolcu geldiğini belirterek diğer limanlara da 62 gemi ile 65 bin 235 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti.

10 aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası limanı 582 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 242 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 113 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 964 bin 448 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 584 bin 330 yolcu ile İstanbul limanları ve 135 bin 677 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladı - Gündemİstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladıBakan Bayraktar'dan CHP'li vekile olay tüp cevabı! "Çünkü doğal gaz kullanıyorlar" - GündemBakan Bayraktar'dan CHP'li vekile olay cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü - GündemErdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştüBütçe görüşmelerinde gerginlik! CHP'li Tanal'ın elektrik iddiasına "Borcunu ödeseydin" cevabı - GündemCHP'li ismin elektrik iddiasına sert cevap!Süreç komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak - Gündem2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacakGözler Sındırgı'dayken tehlike başka yerde! Bir kentin tüm ilçeleri diri fay üzerinde - GündemBir kentin tüm ilçeleri diri fay üzerinde
Sonraki Haber Yükleniyor...