Mehmet Fatih Saraç kimdir, neden gözaltına alındı?

Eski Kasımpaşaspor Başkanı ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Fatih Saraç, Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişi arasında yer aldı. Hem Ciner Yayın Holding'deki görevleri hem de kurucusu olduğu şirketlerde tanınan Saraç'ın hayatı ve soruşturmadaki rolü merak konusu haline geldi.

Türk iş dünyasının ve spor camiasının yakından tanıdığı Mehmet Fatih Saraç'ın gözaltına alınma haberi gündeme bomba gibi düştü. Kasımpaşaspor eski başkanı olan ve perakende ile medya sektörlerinde önemli görevlerde bulunan Saraç'ın neden gözaltına alındığı, kariyeri ve biyografisi merak konusu haline geldi.

Mustafa Denizli, Kasımpaşa yolunda

MEHMET FATİH SARAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bahis oynadığı öne sürülen 17 hakem “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Aynı soruşturmada Süper Lig ekibi Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşaspor’un eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç da “müsabaka sonucunu etkileme” iddiasıyla gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kasımpaşaspor eski başkanı Mehmet Fatih Saraç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saraç neden gözaltına alındı?

MEHMET FATİH SARAÇ KİMDİR?

Mehmet Fatih Saraç 1960 yılında doğdu. Türk iş, spor ve medya dünyasının tanınan isimlerindendir.

Muhammed Emin Saraç'ın oğlu ve eski YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın kardeşidir. Kariyerinde, perakende sektöründe BİM ve A101 gibi büyük zincirlerin kuruculuğunda yer almış, aynı zamanda Ciner Yayın Holding'de önemli yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. Spor camiasında ise Kasımpaşaspor'un eski başkanları arasında yer almıştır. Son olarak, Türkiye futbolunda yasa dışı bahis ve şike iddialarını içeren büyük bir operasyon kapsamında "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.

