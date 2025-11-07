Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları belli oldu mu? ÖGG sonuçları sorgulama ekranı bugün açılıyor

Binlerce adayın büyük bir merakla beklediği 117.Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sonuçları için kritik gün geldi. 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılan sınavın sonuçları, Eğitim Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre bugün 7 Kasım 2025 Cuma itibarıyla açıklanarak adayların erişimine açılacak.

19 Ekim 2025 Pazar günü uygulanan 117. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenirken, adaylar sonuçları nereden sorgulanacakları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuşları bugün EGM tarafından duyurulacak. 

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ web adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

10-12 Kasım 2025 tarihlerinde adaylar yazılı sınav sonucuna itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde erişim sağlanabilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farklı sınavında adayların yazılı silah bilgisi ile uygulamalı sınav toplamının en az 50 ve bu puan ile daha önce başarılı oldukları temel silahsız puanlarının ortalamasının en az 60 olması gerekiyor. Bu koşullar sağlanmasa sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilir. 

