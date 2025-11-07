Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Süreç komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak

Süreç komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süreç komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun perşembe günü toplanacağını duyurdu. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi grup başkanvekilleri ve siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti.

PERŞEMBE SUNUM YAPACAKLAR

Komisyonun ne zaman toplanacağı ise bilinmiyordu... Kurtulmuş, önümüzdeki perşembe günü toplanacaklarını duyurdu.

Bu toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı öğrenildi.

Süreç komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak - 1. Resim

BAKAN FİDAN KOMİSYONA HİTAP ETMİŞTİ

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, en son 30 Ekim'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyonda bilgilendirme yaptıktan sonra toplantıdan ayrılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek17. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları belli oldu mu? ÖGG sonuçları sorgulama ekranı bugün açılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözler Sındırgı'dayken tehlike başka yerde! Bir kentin tüm ilçeleri diri fay üzerinde - GündemBir kentin tüm ilçeleri diri fay üzerinde"Bana ceza yazmıyorlar" deyip aracını yola park etti! Dediğine pişman ettiler - Gündem"Bana ceza yazmıyorlar" deyip aracını yola park etti!Gaziosmanpaşa'da özel hastanede usulsüzlük ve şiddet skandalı! Soruşturma başlatıldı - GündemÖzel hastanede usulsüzlük skandalı! Soruşturma başlatıldıBakan Ersoy duyurdu: Antalya, ziyaretçi sayısında cumhuriyet tarihi rekoru kırdı - GündemBakan Ersoy duyurdu: Antalya, ziyaretçi sayısında cumhuriyet tarihi rekoru kırdıHer bir sarsıntı diğerini tetikliyor! Osman Bektaş'tan 'deprem salgını' uyarısı - Gündem'Deprem salgını' büyük şoku önlüyor olabilirOzan Elektronik Para'ya operasyon! 11 gözaltı kararı var, 72 milyon TL'lik mal varlığına de el konuldu - Gündem72 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...