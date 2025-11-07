Süreç komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi grup başkanvekilleri ve siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti.

PERŞEMBE SUNUM YAPACAKLAR

Komisyonun ne zaman toplanacağı ise bilinmiyordu... Kurtulmuş, önümüzdeki perşembe günü toplanacaklarını duyurdu.

Bu toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı öğrenildi.

BAKAN FİDAN KOMİSYONA HİTAP ETMİŞTİ

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, en son 30 Ekim'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyonda bilgilendirme yaptıktan sonra toplantıdan ayrılmıştı.