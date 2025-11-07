Ankara'da bugün yağmur var mı? 7 Kasım 2025 MGM hava durumunu paylaştı

Sonbahar'ın etkilerini iyice hissettiren Kasım ayında Başkent Ankara'da hava durumu sürekli değişmektedir. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve akşam düşen sıcaklıklar, Ankara'da yaşayanları dikkatli olmaları konusunda tavsiye ediliyor.

7 KASIM ANKARA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da bugün hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Ancak sabah saatlerinde, özellikle 09.00 ile 12.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde yer yer kısa süreli ancak etkili yağışlar görülebilir.

Öğle saatlerinden itibaren 12.00 sonrası yağışın bölgeyi terk etmesiyle beraber hava açacak ve günün geri kalanında parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcak öğle saatlerinde 21 dereceye kadar yükselecek, akşam saatlerinde ise 15 dereceye kadar düşecek.

Bugün nem oranı sabah saatlerinde yüzde 54 civarındayken, akşam saatlerinde yüzde 80'in üzerine çıkacak. Genel olarak Ankara'da bugün sabah saatlerinde kısa süreli yağış dışında günün büyük bir kısmında yağmur beklenmiyor.

7 KASIM ANKARA HAVA DURUMU