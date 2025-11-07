Gaziosmanpaşa'da özel hastanede usulsüzlük ve şiddet skandalı! Soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında ve bazı medya organlarında gündem olurken, hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin harekete geçildi.

HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, usulsüz işlem yapıldığı ve bir vatandaşa şiddet uygulandığı belirtilen hastane hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti oluştuğunu belirtti.

"USULSÜZLÜK KABUL EDİLEMEZ"

Söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan vatandaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmada, vatandaşa fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Güner, şu ifadelere yer verdi: