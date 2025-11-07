Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziosmanpaşa'da özel hastanede usulsüzlük ve şiddet skandalı! Soruşturma başlatıldı

Gaziosmanpaşa'da usulsüz işlem yapıldığı ve bir vatandaşa şiddet uygulandığı iddia edilen hastane ile ilgili harekete geçildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanede tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız talep edilmesine itiraz eden bir vatandaş, görevli personel tarafından darbedildiğini iddia etti.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında ve bazı medya organlarında gündem olurken, hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin harekete geçildi.

HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, usulsüz işlem yapıldığı ve bir vatandaşa şiddet uygulandığı belirtilen hastane hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti oluştuğunu belirtti.

"USULSÜZLÜK KABUL EDİLEMEZ"

Söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan vatandaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmada, vatandaşa fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Güner, şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

