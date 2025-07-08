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Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziosmanpaşa&#039;da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa'da duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç'ın telefonunu çalan 19 yaşındaki şüpheli şikayet edilince engelli adamı benzin döküp yaktı. Vatandaşların yardımıyla kurtulan adam iki kolunu da kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Gaziosmapaşa'da 5 Haziran saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç'ın (38) telefonu Ö.A. (19) tarafından çalındı.

Sanduvaç, telefonunun çalınması üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Ö.A., 9 Haziran'da Sanduvaç'ın metro durağında karşısına çıktı.

Şikayeti geri çekmesi için tehdit ettikten sonra 'Telefonunu vereceğim gel' diyerek kandırdığı Sanduvaç'ı boş araziye götüren Ö.A., engelli vatandaşın üzerine benzin dökerek yaktıktan sonra hızla kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç - 1. Resim

VATANDAŞLAR İMDADINA KOŞTU

Çevredeki vatandaşlar yanan Sanduvaç'ı görünce kovalarla su döktü. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Ahmet Sanduvaç, yarı çıplak bir şekilde evine geldi. Şok olan aile, Sanduvaç'ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç - 2. Resim

İKİ KOLUNU DA BİR DAHA KULLANAMAYABİLİR

Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da bir daha kullanamama ihtimali olduğu öğrenildi. Şüpheli ise, öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Ahmet Sanduvaç'ın yandıktan sonra yarı çıplak halde evine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin amcasının Sanduvaç ailesini tehdit ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç - 3. Resim

ŞÜPHELİYİ SAVUNMUŞLAR

Telefonunu çalan şüpheli tarafından benzin dökülüp yakılan engelli vatandaşın babası Mehmet Nuri Sanduvaç, "Olay ilk telefonla başladı. Telefon olayı bayram öncesi Haziran'ın 5'inde oldu. Saat 23.30 sıralarında Ö.A. dediğimiz kişi, elinden zorla telefonu alıp götürüyor. Durumdan sonra Ahmet karakola gidiyor. Karakolda da hırsızlığı anlatıyor ve beni aradılar. ‘Bir gelir misiniz' dediler, ben de gittim. Bir memur, ‘Ö. bunu yapmaz' dedi. Çocuğun babası, ben ve Ahmet ile iki memur arkadaşla birlikteydik. Bu beni üzüntüye soktu" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç - 4. Resim

YAŞANANLARI ANLATTILAR

Şüphelinin oğlunun üzerine benzin döküp yaktığını söyleyen baba Sanduvaç, "Olaydan sonra metronun çıkışında Ahmet'i çeviriyor. ‘Beni neden şikayet ettin, şikayetini geri çek' diye zorbalıyor. Daha sonra kenara, kameraların görmediği bir köşeye alıyor. Ahmet'in üzerine benzin döküyor.

Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç - 5. Resim

Benzini nasıl, nereden tedarik etti, bu da muamma zaten. Etraftaki duyarlı insanlar, esnaflar üzerine kovalarla soğuk su dökmüşler. Yandıktan sonra biz tekrar tehdit almaya başladık. Amcası gelip kendi binamızın kapısının önünde oturan hanımlarımıza, kızlarımıza ağza alınmayacak kelimeler, mahrem dışı davranışlarda bulunmuş, insancıl olmayan davranış sergilemiş. Tehdit edip tükürmüş, ağır sözcükler kullanıp gitmiştir. Korku mu veriyorlar anlamadık" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa'da dehşet olay! Engelli vatandaşı benzin döküp yaktı... Detaylar korkunç - 6. Resim

GÜNLERCE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Oğlunun 22 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden baba Sanduvaç, "Babası, amcası ve kendisi var. Bu konu bir aileyi kapsıyor gibi geliyor. Baba oğul çeteleşmesi mi diyeyim, gruplaşması mı diyeyim bilemedim. Bunlar midye işi yapıyorlar. Yüzde 52 işitme engelliydi. Fiziki olarak baktığın zaman normalde çakı gibi bir çocuktu. Biraz büküldü, ayaklarında da kırılganlık var. 22 gün yoğun bakım süreci geçirdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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