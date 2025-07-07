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Cezaevinde sır ölüm! İki mahkum aynı anda intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cezaevinde sır ölüm! İki mahkum aynı anda intihar etti
Cezaevi, İntihar, Cinayet, Uyuşturucu Ticareti, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, biri cinayet, diğeri uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu iki mahkum intihar etti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2 mahkum, cezaevinde intihar etti. Mahkumlardan birinin cinayet suçundan, diğerinin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunan Ramazan E. (67) ile Kadir B. (34) cezaevinde ölü bulundu.

KENDİLERİNİ ASARAK İDAM ETMİŞLER

Ramazan E.'nin 2024 yılı Haziran ayında komşusunu silahla vurarak öldürdüğü, Kadir B.'nin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. İki mahkumun da kendini asarak intihar ettiği belirtildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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