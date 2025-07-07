Cezaevinde sır ölüm! İki mahkum aynı anda intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 22:39 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 22:44 - Güncelleme:

Cezaevi, İntihar, Cinayet, Uyuşturucu Ticareti, Haber

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, biri cinayet, diğeri uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu iki mahkum intihar etti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2 mahkum, cezaevinde intihar etti. Mahkumlardan birinin cinayet suçundan, diğerinin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunan Ramazan E. (67) ile Kadir B. (34) cezaevinde ölü bulundu. İlgili Haber Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldı KENDİLERİNİ ASARAK İDAM ETMİŞLER Ramazan E.'nin 2024 yılı Haziran ayında komşusunu silahla vurarak öldürdüğü, Kadir B.'nin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. İki mahkumun da kendini asarak intihar ettiği belirtildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir