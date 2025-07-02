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Sakarya'da 2 tır çarpıştı! Sıfır kilometre TOGG'lar kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu'nda sıfır kilometre TOGG araçları taşıyan tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada araçları taşıyan tır sürücüsü yaralandı. Tırın dorsesindeki sıfır kilometre 4 TOGG büyük hasar gördü.

Anadolu OtoyoluAkyazı gişelerinin ilerisindeki Topağaç mevkiinde tır kazası meydana geldi. Dorsesinde TOGGtaşıyan tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

Sakarya'da 2 tır çarpıştı! Sıfır kilometre TOGG'lar kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

TOGG'LAR KULLANILAMZ HALE GELDİ

Kazanın etkisiyle araçları taşıyan tır sürücüsü yaralanırken, dorsedeki sıfır kilometre 4 TOGG büyük hasar gördü.

Sakarya'da 2 tır çarpıştı! Sıfır kilometre TOGG'lar kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

YARALININ DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da 2 tır çarpıştı! Sıfır kilometre TOGG'lar kullanılamaz hale geldi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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