Sakarya'da 2 tır çarpıştı! Sıfır kilometre TOGG'lar kullanılamaz hale geldi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda sıfır kilometre TOGG araçları taşıyan tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada araçları taşıyan tır sürücüsü yaralandı. Tırın dorsesindeki sıfır kilometre 4 TOGG büyük hasar gördü.
Anadolu OtoyoluAkyazı gişelerinin ilerisindeki Topağaç mevkiinde tır kazası meydana geldi. Dorsesinde TOGGtaşıyan tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.
TOGG'LAR KULLANILAMZ HALE GELDİ
Kazanın etkisiyle araçları taşıyan tır sürücüsü yaralanırken, dorsedeki sıfır kilometre 4 TOGG büyük hasar gördü.
YARALININ DURUMU İYİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş