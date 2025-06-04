Togg 4 metre yükseklikten uçarak takla attı! İşte aracın son hali 

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yalova'da yaklaşık 4 metre yükseklikten uçarak takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi hafif yaralanırken, aracın son hali ise dikkat çekti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B (69) idaresindeki 06 EDU 718 plakalı Togg marka elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola uçtu.

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düşen araç takla attı. Kazada sürücü H.B. ve araçtaki Ş.K. (59) hafif şekilde yaralandı.

ARACIN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın son hali ise dikkat çekti.

İşte aracın son hali;