7 günlük grev sonuç verdi! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş bakın kaç lira oldu 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki grev 7 gün sonra sona erdi. İşçiler ile belediye arasında anlaşma sağlanırken, belediyede en düşük işçi maaşı 66 bin TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle grev kararı almıştı. Karar sonrası hizmetlerde aksama olurken, şehirde çöp dağları oluşmuştu. Grevin 7. gününde belediye ile işçiler arasında anlaşma sağlandı.

İLK 6 AY YÜZDE 30, İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 19 ZAM

Grev sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk 6 ay için zam teklifini yüzde 29,16'dan yüzde 30'a, ikinci 6 ay için ise yüzde 10'dan yüzde 19'a yükseltti. İşçiler bu teklifi kabul etti.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLDU?

Böylece belediyede en düşük maaş 66 bin TL olurken, en yüksek maaş ise 81 bin TL'ye yükseldi.

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