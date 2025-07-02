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Lastik patladı, iki tır birbirine girdi! Katliam gibi kazada ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Aksu ilçesinde lastiği patlayan tır, başka bir tıra çarptı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken bir sürücü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Dün saat 16.30 sıralarında Topallı Mahallesi Antalya-Isparta yolunda Rahmi Yurtseven'in yönetimindeki 07 ZC 500 plakalı tır, Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeyken iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

BİR SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada Antalya'dan Isparta istikametine gitmekte olan Şevket K.'nin kullandığı temizlik ürünleri yüklü 35 ABR 643 plakalı tırın dorse kısmına çarptı. Kazada 07 ZC 500 plakalı tırın sürücüsü Rahmi Yurtseven olay yerinde hayatını kaybetti.

Lastik patladı, iki tır birbirine girdi! Katliam gibi kazada ölü ve yaralı var - 1. Resim

Diğer tırın sürücüsü Şevket K. ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki tırda adeta hurdaya döndü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Lastik patladı, iki tır birbirine girdi! Katliam gibi kazada ölü ve yaralı var - 2. Resim

ÖN LASTİĞİ PATLAMIŞ

Kazayı gören Mehmet Sağlam adlı vatandaş, "Yukarıdan gelen aracın ön lastiği patlayınca karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen tır da sağa kırdı ama onun dorsesine çarpmaktan kurtarılamadı. Maalesef sürücü hayatını kaybetti" dedi.

Lastik patladı, iki tır birbirine girdi! Katliam gibi kazada ölü ve yaralı var - 3. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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