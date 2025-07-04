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Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, İntihar, Cezaevi, Aile İçi Şiddet, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da kısa süre önce cezaevinden çıkan bir adam, evinde tartıştığı eşini tabancayla vurdu. Daha sonra ise aynı silahla intihar etti. Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, geride 4 çocuk bırakan çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Korkunç olay Beyazıtpaşa Mahallesi'nde geç saatlerde yaşandı. Eşi Kader Köse (30) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Yunus Köse (35), tabancayla eşini vurdu. Sonrasında da aynı tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldı - 1. Resim

KANLAR İÇİNDE KALDI

Seslerin duyulması üzerine mahalleye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kocasının cenazesi de yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldı - 2. Resim

CEZAEVİNDEN 2 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Alacak borç meselesi yüzünden hapse girdiği söylenen Yunus Köse'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Yunus Köse'nin amcası Hüseyin Köse, "Cezaevinden çıkmıştı. 2 gün olmuş. Annesini arayıp haklarını helal etmelerini istemiş. Başka bir şey bilmiyorum" diye konuştu.

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldı - 3. Resim

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Geride 4 çocuk bırakan çiftin yakınları da morgun önünde gözyaşı döktü.

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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