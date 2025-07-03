Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez

Gaziantep'te C.G. (52) isimli baba ile intihar etmek isteyen 20 yaşındaki kızı Y.G. arasında tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyürken; anne ve diğer kız kardeşin engel olma çabalarına rağmen sakinleşmeyen baba, elindeki benzini kızının üzerine döktü. "Öyle intihar edilmez" diyen baba, yanında bulunan çakmağı ateşledi. Kan donduran olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Gazikent Mahallesi'nde tüyler ürperten bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek, yanında benzin getirdi. Bu duruma tepki gösteren baba C.G. ile genç kız arasında tartışma çıktı.

"ÖYLE İNTİHAR EDİLMEZ" DEDİ, ÇAĞMAĞI ATEŞLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, "Öyle intihar edilmez" diyerek, elindeki benzini kızının üzerine döktü. Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı.

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı. Evde meydana gelen yangında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.