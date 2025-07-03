Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez

Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Baba, Kız, Intihar, Yangın, Çakmak, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te C.G. (52) isimli baba ile intihar etmek isteyen 20 yaşındaki kızı Y.G. arasında tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyürken; anne ve diğer kız kardeşin engel olma çabalarına rağmen sakinleşmeyen baba, elindeki benzini kızının üzerine döktü. "Öyle intihar edilmez" diyen baba, yanında bulunan çakmağı ateşledi. Kan donduran olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Gazikent Mahallesi'nde tüyler ürperten bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek, yanında benzin getirdi. Bu duruma tepki gösteren baba C.G. ile genç kız arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez - 1. Resim

"ÖYLE İNTİHAR EDİLMEZ" DEDİ, ÇAĞMAĞI ATEŞLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, "Öyle intihar edilmez" diyerek, elindeki benzini kızının üzerine döktü. Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı.

Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez - 2. Resim

2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı. Evde meydana gelen yangında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez - 3. Resim

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe! Mourinho'nun listesindeki sürpriz isim ortaya çıktıBugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Temmuz puan durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yozgat'ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaYozgat'ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı varİstanbul Silivri'de orman yangını! 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor - 3. Sayfaİstanbul Silivri'de orman yangını!2 haftalık hamile eşini öldürmüştü: Katil zanlısının iddiasına mahkeme başkanından sert tepki - 3. SayfaKatil zanlısının iddiasına mahkeme başkanından sert tepkiKoreli fenomeni sokak ortasında taciz etmişti: 71'lik sapığın son sözü 'eşiyle' ilgili oldu - 3. Sayfa71'lik sapığın son sözü 'eşiyle' ilgili oldu!Katil 3 ay boyunca kaçtı, yakalandığı yer polisleri bile şaşırttı: Sen oraya nasıl sığdın! - 3. SayfaKatil bavulda çıktı!İstanbul Sultangazi'de orman yangını! 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' - 3. Sayfaİstanbul Sultangazi'de orman yangını!
Sonraki Haber Yükleniyor...