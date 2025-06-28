13 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te "dolandırıcılık" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranana Y.G. isimli şahıs, jandarma ekiplerince Oğuzeli'de saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak"suçlarından hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

TUTUKLANDI

Y.G. isimlişahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.