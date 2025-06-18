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22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep'te yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep&#039;te yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs, jandarma ekiplerince Nurdağı ilçesinde yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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