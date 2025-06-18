22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Gaziantep'te yakalandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs, jandarma ekiplerince Nurdağı ilçesinde yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
TUTUKLANDI
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş