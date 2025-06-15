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45 yıl hapisle aranıyordu, Adana'da yakalandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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45 yıl hapisle aranıyordu, Adana&#039;da yakalandı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da gasp, yağma, hırsızlık gibi birçok suçtan 45 yıl hapis cezası alan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekipler gasp, yağma, hırsızlık, tutuklunun veya hükümlünün kaçması gibi birçok suçtan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet A.'nın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda hükümlünün Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı çevresinde olduğu belirlendi.

YAKALANDIĞI GİBİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bölgede çalışmasını sürdüren ekipler, bulvar üzerinde şahsı belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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