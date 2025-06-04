Gaziantep'te korkunç olay! Sigara ile açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı

Gaziantep'te yaşanan korkunç olayda Bekir A. isimli işçi, ağzında sigara ile tanker kapağını açmaya çalıştı. Bekir A.'nın kapağı açmasının ardından bomba gibi patlama yaşanırken, talihsiz adam metrelerce havaya savrularak yere düştü. İşçinin ağır yaralandığı olay ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ayçiçek yağı fabrikasında Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama yaşandı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

AĞIR YARALANDI

Düşme ve vücudunda patlama nedeniyle oluşan yanıklarla ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.