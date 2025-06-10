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Haberler > Yaşam > Komşularına yapıyordu, patron oldu! Sektöre yön verdi: Gaziantep'in ilk ve tek börek ustası Derya Fesligil’in başarı hikayesi

Komşularına yapıyordu, patron oldu! Sektöre yön verdi: Gaziantep'in ilk ve tek börek ustası Derya Fesligil’in başarı hikayesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te yaşayan Derya Fesligil, evde yaptığı börekleri çevresine hediye ederken; aldığı olumlu yorumlar sonrası bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdi. Önce börek dükkanı açan 50 yaşındaki kadın, daha sonra imalatçılığa adım atıp, işini daha da büyüttü. Gaziantep Ticaret Odası'nın düzenlediği programlara katılan Fesligil, 3 yıldır MESEM öğrencilerine eğitim vererek, geleceğin ustalarını yetişmesine katkı sağlıyor.

Gaziantep'te 15 yıl önce evde kendi yaptığı böreklerle kariyerine ilk adımı atan Derya Fesligil (50), kentin ilk ve tek kadın börek ve baklava ustası unvanını taşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde imalatçılık eğitimi açan Feligil, şimdilerde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerini yetiştiriyor.

Komşularına yapıyordu, patron oldu! Sektöre yön verdi: Gaziantep'in ilk ve tek börek ustası Derya Fesligil’in başarı hikayesi - 1. Resim

"ÇOCUKLARIMA HARÇLIK VERMEK İÇİN BAŞLADIM"

Börek ustası olma geçmişini anlatan Fesligil, "İki kızım var, işe 15 yıl önce evde börek yaparak başladım. Çevreme hediye götürüyordum, ‘Güzel yapıyorsun, bizde istiyoruz' gibi yorumlar aldım, ‘Neden üretmiyorsun?' dediler. Küçük kızım üniversiteye başlayacaktı, babasının verdiği harçlığa ben de destek olmak istedim. Diğer kız çocuğum da okulda harçlıksız kalmasın diye onunla birlikte başladım. Kadınlar Günü için Ticaret Odası'nın programları oluyordu. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde imalatçılık eğitimi aldım. Gaziantep'te ilk ve tek kadın baklava ve börek ustası oldum. Simitçilere, kafelere, hastane kantinlerine dağıtım ve imalat yaptık. Yıllar sonra ustalık belgesini ve usta öğretici belgesini aldım. Kız çocuklarının da mesleği olsun dedim. 3 yıldır MESEM öğrencilerini yetiştiriyorum" dedi.

Komşularına yapıyordu, patron oldu! Sektöre yön verdi: Gaziantep'in ilk ve tek börek ustası Derya Fesligil’in başarı hikayesi - 2. Resim

KENDİ İMALATHANESİNİ KURDU

2021 yılında kendi üretim tesisini kuran Fesligil, burada çalışmalarına burada devam etti. Kadın Girişimci Destek Merkezi'yle olan sözleşmesinin sona ermesi sonrası kendi imalathanesini kurdu, personelini yetiştirdi ve ilk şubesini açarak üretim ve satışa başladı.

Komşularına yapıyordu, patron oldu! Sektöre yön verdi: Gaziantep'in ilk ve tek börek ustası Derya Fesligil’in başarı hikayesi - 3. Resim

"KADINLARIN ELİNE DAHA ÇOK YAKIŞIYOR"

Kadınların mutfaktaki ustalığına vurgu yapan Fesligil, hedefinin kendini daha çok geliştirmek, imalatçılığı devam ettirmek olduğunu söyledi: Erkek ustalara da saygım var. İlk açtığım sıralar diğer ustalar duyup, imalathanemize börek almaya diye teftişe gelmişlerdi. Sonra tam anlamıyla Gaziantep su böreği yaptığımızı gördüler. Antep peynirinden kalite kalite börek yapıyorum. Belki ilk başta ‘Kadın nasıl yapar?' dediler ama kadınların eline daha çok yakışıyor.

Komşularına yapıyordu, patron oldu! Sektöre yön verdi: Gaziantep'in ilk ve tek börek ustası Derya Fesligil’in başarı hikayesi - 4. Resim

"KENDİ İŞİMİN BAŞINDA DURMAK İSTİYORUM"

MESEM öğrencilerine eğitim verdiğini dile getiren Derya Fesligil, "Gaziantep gastronomi şehri ve baklavayla biliniyor. Başka illerden eğitime geliyorlar ve eğitim aldıktan sonra kendi illerinde yapmaya başlıyorlar. 'Gaziantep'teki okuyan çocuklarımız veya okumaya pek meyilli olmayıp da meslek sahibi olmak isteyenlere kendi şehrimizde eğitim verebiliriz' dedim ve açılan aşçılık bölümlerinden de kız çocuklarına eğitim vermeye başladım. Hedefim daha çok geliştirmek, imalatçılığı devam ettirmek. Şubeleşmeyi kendi içime sinen olduğunda düşünüyorum. Her zaman kendi işimin başında durmayı yeğliyorum" şeklinde konuştu.

Komşularına yapıyordu, patron oldu! Sektöre yön verdi: Gaziantep'in ilk ve tek börek ustası Derya Fesligil’in başarı hikayesi - 5. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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