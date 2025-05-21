Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Gaziantepli işverenden Suriye'ye dönmeye karar veren işçiye anlamlı hediye

Gaziantepli işverenden Suriye'ye dönmeye karar veren işçiye anlamlı hediye

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te düğün salonu işletmecisi Gazi Albayrak, 10 yıldır yanında çalışan Suriyeli işçisi Muhammed Aliy’e, ülkesine dönüşü öncesi mini ekskavatör hediye etti. Albayrak, "Suriye’deki yıkım nedeniyle bu hediye orada faydalı olur." derken, Aliy ise "Burası benim ikinci vatanım." sözleriyle Türkiye'ye veda etti.

Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, yanında çalışan ve ülkesine dönmeye karar veren Suriyeli işçisi Muhammed Aliy'e mini ekskavatör hediye etti.

Yaklaşık 10 yıl boyunca yanında çalışan 54 yaşındaki Muhammed Aliy’nin emeklerini karşılıksız bırakmayan Albayrak, Aliy’e Suriye'nin Halep kentine dönüşü öncesi, ülkesinde kullanması için iş makinesi verdi.

Gaziantepli işverenden Suriye'ye dönmeye karar veren işçiye anlamlı hediye - 1. Resim

"SURİYE'DE BÜYÜK YIKIM YAŞANDI, BU NEDENLE İŞ MAKİNESİ HEDİYE ETMEYE KARAR VERDİK"

Gazi Albayrak yaptığı açıklamada, Aliy'nin çalışkan biri olduğunu belirterek, "Kendisine bir jest yapmak istedik. Suriye’de büyük bir yıkım yaşandı, bu nedenle iş makinesi hediye etmeye karar verdik. Kendi memleketinde faydalı olabileceğini düşündük. İnşallah o da bize hakkını helal eder." dedi.

Gaziantepli işverenden Suriye'ye dönmeye karar veren işçiye anlamlı hediye - 2. Resim

"SURİYE'YE DÖNSEM DE TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Muhammed Aliy ise Türkiye’yi çok sevdiğini dile getirerek, "Türk hükümetine ve halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Suriye’ye dönsem de Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Gazi Albayrak ile bağımız hiç kopmayacak. Onu ülkeme davet edeceğim, misafir edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Suriye ve AB arasında yeni dönem! "Karşılıklı anlayış ve koordinasyon"Cenin'de Türk diplomata yönelik saldırıya Dışişleri'nden sert kınama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tırın kapağı açılınca donup kaldılar! Sivas'ta kaçakçılığa geçit yok - YaşamTırın kapağı açılınca donup kaldılar!Başörtüsü yasağı yüzünden hayalleri yarım kaldı! Yıllar sonra hepsi gerçekleşti - YaşamBaşörtüsü yasağı yüzünden hayalleri yarım kalmıştıSporcuların merakla beklediği, ailelerin iple çektiği festival! 'Etnospor Kültür Festivali' yarın başlıyor - YaşamGençlerin merakla beklediği festival başlıyorYüzlerce ailenin geçim kaynağı! Dünyadaki üretimin yüzde 65'ini karşılıyorlar, ilk hasat coşkuyla başladı - YaşamYüzlerce ailenin geçim kaynağı! İlk hasat coşkuyla başladıBodrum'da deniz dibi temizliği! Masmavi sudan çamaşır makinesi çıktı - YaşamMasmavi denizde bunun ne işi var?Dev Bahama kruvaziyerleri denizden 9 bin 500 kişi getirdi, esnaf bayram etti - YaşamDenizden binlerce kişi akın akın geldi, esnaf bayram etti
Sonraki Haber Yükleniyor...