Gaziantepli işverenden Suriye'ye dönmeye karar veren işçiye anlamlı hediye

Gaziantep'te düğün salonu işletmecisi Gazi Albayrak, 10 yıldır yanında çalışan Suriyeli işçisi Muhammed Aliy’e, ülkesine dönüşü öncesi mini ekskavatör hediye etti. Albayrak, "Suriye’deki yıkım nedeniyle bu hediye orada faydalı olur." derken, Aliy ise "Burası benim ikinci vatanım." sözleriyle Türkiye'ye veda etti.

Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, yanında çalışan ve ülkesine dönmeye karar veren Suriyeli işçisi Muhammed Aliy'e mini ekskavatör hediye etti.

Yaklaşık 10 yıl boyunca yanında çalışan 54 yaşındaki Muhammed Aliy’nin emeklerini karşılıksız bırakmayan Albayrak, Aliy’e Suriye'nin Halep kentine dönüşü öncesi, ülkesinde kullanması için iş makinesi verdi.

"SURİYE'DE BÜYÜK YIKIM YAŞANDI, BU NEDENLE İŞ MAKİNESİ HEDİYE ETMEYE KARAR VERDİK"

Gazi Albayrak yaptığı açıklamada, Aliy'nin çalışkan biri olduğunu belirterek, "Kendisine bir jest yapmak istedik. Suriye’de büyük bir yıkım yaşandı, bu nedenle iş makinesi hediye etmeye karar verdik. Kendi memleketinde faydalı olabileceğini düşündük. İnşallah o da bize hakkını helal eder." dedi.

"SURİYE'YE DÖNSEM DE TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Muhammed Aliy ise Türkiye’yi çok sevdiğini dile getirerek, "Türk hükümetine ve halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Suriye’ye dönsem de Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Gazi Albayrak ile bağımız hiç kopmayacak. Onu ülkeme davet edeceğim, misafir edeceğim." ifadelerini kullandı.