Polise küfür edip bıçakla saldırmıştı! Gözaltına alındı

İstanbul Sultangazi’de polis memurlarına bıçakla saldıran S.U., takip sonucu biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Zanlı, polis merkezine götürüldü.

İstanbul Sultangazi'de korkunç bir olay yaşanmıştı.

Şüpheli S.U. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda görevli polis memurlarına küfür ederek bıçakla üzerlerine koştu.

BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken, kalabalıktan faydalanan zanlı olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre şüpheliyi takip eden polis, saldırgan tutumuna devam eden zanlının Sultançiftliği Mahallesi 49. Sokak'a girdiğini gördü.

Şüpheli, bölgeye gelen takviye ekiplerle birlikte biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.U. polis merkezine götürüldü