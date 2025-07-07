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Bakırköy'de korku dolu anlar: Metrobüs alevlere teslim oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Bakırköy’deki İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler nedeniyle yolcular tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi.

Bakırköy'de korku dolu anlar: Metrobüs alevlere teslim oldu! - 1. Resim

METROBÜS KÜL OLDU

Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.

Bakırköy'de korku dolu anlar: Metrobüs alevlere teslim oldu! - 2. Resim

Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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