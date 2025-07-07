Bakırköy'de korku dolu anlar: Metrobüs alevlere teslim oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 18:18 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 18:38 - Güncelleme:

İstanbul Bakırköy’deki İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran alevler nedeniyle yolcular tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. METROBÜS KÜL OLDU Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi. İlgili Haber Metrobüste yaptıkları görenleri utandırmıştı! İlk kez konuştu: Meşhur olduk Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir