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Metrobüste yaptıkları görenleri utandırmıştı! İlk kez konuştu: Meşhur olduk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Metrobüs, Terlik, Hijyen, Rahatsızlık, Sosyal Medya, Özür, Olay, İstanbul, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir yolcunun metrobüste terliklerini çıkarıp ayaklarını uzattığı ve yattığı anlar yolcuların tepkisini çekmişti. Eylemi gerçekleştiren şahıs yaptığı açıklamada özür dilerken, "Meşhur olduk" demeyi de ihmal etmedi.

İstanbul'da metrobüste çekilen bir görüntü izleyenleri şoke etmişti. Bir yolcunun hijyen kurallarını hiçe sayıp terliklerini çıkarması ve çıplak ayaklarını koltuk ile tutunacak yerlere uzatması diğer yolcuların da tepkisini çekmişti.

Metrobüste yaptıkları görenleri utandırmıştı! İlk kez konuştu: Meşhur olduk - 1. Resim

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Yolcuların rahatsızlık duyduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, tepki çeken anlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

"MEŞHUR OLDUK"

Metrobüsteki şahıs, yaptığı hareketle ilgili özür diledi. Şahıs çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar kusura bakmayın. Bütün Türkiye'den, bütün İstanbul'dan özür dilerim. Kafam güzeldi, yatmışım. Ben de o halimi beğenmedim, özür dilerim. Meşhur olduk."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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