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Bunu da gördük! Bir yolcunun metrobüste yaptıkları "Bu kadar da olmaz" dedirtti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bunu da gördük! Bir yolcunun metrobüste yaptıkları &quot;Bu kadar da olmaz&quot; dedirtti
İstanbul, Metro, Toplu Taşıma, Rahatsızlık, Hijyen Kuralları, Sosyal Medya, Viral, Tepki, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da toplu taşımada rahatsızlık veren şahıslara bir yenisi daha eklendi. Bir yolcunun metrobüste terliklerini çıkarıp ayaklarını uzattığı ve yattığı anlar yolcuların tepkisini çekerken, "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da metrobüste çekilen bir görüntü akıllara durgunluk verdi.

Bir yolcunun hijyen kurallarını hiçe sayıp terliklerini çıkarması ve çıplak ayaklarını koltuk ile tutunacak yerlere uzatması diğer yolcuların tepkisini çekti.

Bunu da gördük! Bir yolcunun metrobüste yaptıkları "Bu kadar da olmaz" dedirtti - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yolcuların rahatsızlık duyduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, tepki çeken anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, "Bu kadar da olmaz", "Yok artık" ve "Pes! Bunu da gördük" gibi yorumlarla tepkilerini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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