Metrobüsten dumanlar yükseldi! Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bakırköy'de, İncirli metrobüs durağı yakınlarında metrobüsün motor kısmından duman yükselince yolcular tahliye edildi.
İstanbul'da bir metrobüste korkutan bir olay yaşandı.
Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmından, İncirli Durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.
METROBÜS ARIZA YAPTI
Yolcular araçtan indirilirken, görevliler metrobüse müdahale etti. Metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş