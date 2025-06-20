Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Metrobüsten dumanlar yükseldi! Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Metrobüsten dumanlar yükseldi! Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Metrobüsten dumanlar yükseldi! Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakırköy'de, İncirli metrobüs durağı yakınlarında metrobüsün motor kısmından duman yükselince yolcular tahliye edildi.

İstanbul'da bir metrobüste korkutan bir olay yaşandı.

Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motor kısmından, İncirli Durağı yakınlarında duman yükselmeye başladı.

Metrobüsten dumanlar yükseldi! Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı - 1. Resim

METROBÜS ARIZA YAPTI

Yolcular araçtan indirilirken, görevliler metrobüse müdahale etti. Metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular arkadan gelen araçlara yönlendirildi.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump: İran Avrupa ile değil ABD ile konuşmak istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cami imamından ilginç davranış! Mahalleli şaşırdı, 'doğru yapmıyor' diyerek isyan etti - YaşamCami imamından ilginç davranış!Vatandaşlar fark edip hemen ekiplere bildirdi! Mavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandı - YaşamMavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandıİshali çözüyor, kanamayı durduruyor! Dünyada sadece bir gölde yetişen beyaz nilüfer çiçeği araştırma konusu oldu - Yaşamİshali çözüyor, kanamayı durduruyor! Araştırma konusu olduSıcakta ortaya çıkıyorlar! Dev etçil çekirgeyi görenler şoka girdi... - YaşamDev etçil çekirgeyi görenler şoka girdi...Kuğulu Park 15 yıl sonra bir ilki yaşadı! Kuğunun ismi merak konusu oldu - YaşamBaşkentte 15 yıl sonra bir ilk! İsmi merak konusu olduSivaslılar şokta! 17 köy karantinada, diken üstünde: Giriş çıkışlar yasaklandı - YaşamSivaslılar şokta! 17 köy diken üstünde
Sonraki Haber Yükleniyor...