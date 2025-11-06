Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sağlık sisteminin bel kemiği oldular: Şehir hastanelerinde 8 yılda 434 milyon muayene yapıldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık, Türkiye, Muayene, Ameliyat, Salgın, Deprem, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2017'de Yozgat'ta hizmete başlayan şehir hastanelerinin sayısı Türkiye genelinde 25'e ulaştı. Kamu-özel ortaklığıyla kurulan bu hastanelerde 2025'in ilk 9 ayında 54 milyon muayene ve 2,4 milyon ameliyat yapıldı. Geniş kapasitesiyle salgın ve depremlerde kritik rol üstlenen şehir hastanelerinde bugüne kadar ise 434 milyon 482 bin muayene gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk kez 2017 yılında faaliyete geçen şehir hastaneleri, 434 milyondan fazla muayene ile Türk Sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

Şehir hastaneleri, kamu-özel ortaklığı modeliyle sağlık hizmetlerinde verimlilik ve kalite artırımı amacıyla Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Yozgat'ta faaliyete geçti. Daha sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hizmete başlayan hastanelerin sayısı bugün Türkiye genelinde 25'e yükseldi.

Sağlık sisteminin bel kemiği oldular: Şehir hastanelerinde 8 yılda 434 milyon muayene yapıldı! - 1. Resim

SALGIN VE DEPREMLERDE ETKİN ROL OYNADI

Modern ve yüksek sağlık hizmeti sunmak, tüm branşları tek çatı altında toplamak gibi amaçlarla yapılan şehir hastaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım ünitesi kapasitesi sayesinde koronavirüs ve 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremleri gibi toplumsal olaylarda etkin rol oynadı.

Sağlık sisteminin bel kemiği oldular: Şehir hastanelerinde 8 yılda 434 milyon muayene yapıldı! - 2. Resim

434 MİLYON 482 BİN 41 MUAYENE

Tüm bunların yanı sıra 2017 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen 434 milyon 482 bin 41 muayene ile şehir hastaneleri, Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

ŞEHİR HASTANELERİNİN İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre:

  • 2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki 25 şehir hastanesinde toplam 54 milyon 931 bin 60 muayene gerçekleştirildi.
  • 2017 yılından 2024 yılının sonuna kadar yapılan 379 milyon 559 bin 981 muayene ile birlikte toplam muayene sayısı 434 milyon 481 bin 41 oldu.
  • 2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde 2 milyon 436 bin 632 ameliyat yapılmış olup, toplam ameliyat sayısı 13 milyon 442 bin 198'e ulaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

