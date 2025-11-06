Sağlık sisteminin bel kemiği oldular: Şehir hastanelerinde 8 yılda 434 milyon muayene yapıldı!

Türkiye'de ilk kez 2017 yılında faaliyete geçen şehir hastaneleri, 434 milyondan fazla muayene ile Türk Sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

Şehir hastaneleri, kamu-özel ortaklığı modeliyle sağlık hizmetlerinde verimlilik ve kalite artırımı amacıyla Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Yozgat'ta faaliyete geçti. Daha sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hizmete başlayan hastanelerin sayısı bugün Türkiye genelinde 25'e yükseldi.

SALGIN VE DEPREMLERDE ETKİN ROL OYNADI

Modern ve yüksek sağlık hizmeti sunmak, tüm branşları tek çatı altında toplamak gibi amaçlarla yapılan şehir hastaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım ünitesi kapasitesi sayesinde koronavirüs ve 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremleri gibi toplumsal olaylarda etkin rol oynadı.

434 MİLYON 482 BİN 41 MUAYENE

Tüm bunların yanı sıra 2017 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen 434 milyon 482 bin 41 muayene ile şehir hastaneleri, Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

ŞEHİR HASTANELERİNİN İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre: